Un nuovo dettaglio su Crimson Desert rivela l’esistenza di un universo nascosto oltre i confini del gioco. Durante le sessioni di gioco, alcuni utenti hanno scoperto aree non segnalate nelle mappe ufficiali, creando un mondo segreto accessibile solo attraverso percorsi specifici. Queste scoperte sono state condivise sui forum dedicati e sui social media, dove i giocatori hanno documentato le loro esplorazioni e i passaggi necessari per accedere a queste zone sconosciute.

C’è un momento, nei grandi open world, in cui la curiosità dei giocatori supera quella degli sviluppatori. Ed è esattamente ciò che sta accadendo con Crimson Desert. Secondo quanto raccontato, alcuni giocatori sono riusciti a spingersi ben oltre i confini previsti dal gioco, arrivando addirittura nello “spazio” sopra il mondo di Pywel. Non si tratta di una feature ufficiale, ma di un’esplorazione estrema resa possibile da un mix di modifiche e abilità fuori dal comune. Tutto nasce da un esperimento quasi ossessivo. Un gruppo di appassionati ha sfruttato una mod con stamina illimitata e ha eseguito migliaia di attacchi aerei consecutivi per salire sempre più in alto. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Crimson Desert sorprende ancora: scoperto un universo nascosto oltre i confini del gioco

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