La casa sudcoreana Pearl Abyss ha confermato che Crimson Desert sarà ancora ottimizzato nei prossimi mesi, anche se il gioco è ormai considerato “gold”. La versione finale è pronta per il lancio, ma gli sviluppatori continuano a lavorare per migliorare dettagli e prestazioni. La data di uscita si avvicina, e i fan aspettano con ansia di mettere le mani sulla nuova avventura.

Crimson Desert è ufficialmente “gold”, ovvero ha raggiunto una versione considerata pronta per la pubblicazione, ma questo non segna la fine del lavoro sul progetto. Pearl Abyss ha infatti chiarito che il periodo che separa lo stato gold dal lancio è cruciale e viene dedicato quasi interamente all’ ottimizzazione. Con l’uscita fissata per il 19 marzo, il team sta concentrando tutte le risorse per migliorare prestazioni e stabilità, con l’obiettivo dichiarato che è quello di offrire un’esperienza fluida e solida fin dal day one. Una promessa particolarmente ambiziosa, vista la scala e la complessità del gioco. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Crimson Desert, Pearl Abyss promette che il gioco verrà ottimizzato il più possibile prima del lancio

Approfondimenti su Crimson Desert

Pearl Abyss ha comunicato che Crimson Desert sarà disponibile al lancio su NVIDIA GeForce NOW, il servizio di cloud gaming di NVIDIA.

Crimson Desert, sviluppato da Pearl Abyss, si prepara a offrire un mondo di gioco più ampio rispetto a Red Dead Redemption 2.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Crimson Desert

Argomenti discussi: Crimson Desert, l'emergente gioco di modalità Elden Ring, ha una data di uscita!; Lo sviluppo di Crimson Desert è concluso: non ci saranno ritardi; L'immenso open world di Crimson Desert al centro del nuovo video gameplay; Crimson Desert è gold: confermata l’uscita del nuovo titolo di Pearl Abyss.

Crimson Desert: il nuovo gameplay svela un open world epico e brutale in arrivo a marzoUn nuovo trailer di gameplay di Crimson Desert è stato appena pubblicato, offrendo uno sguardo corposo su un mondo epico e brutale. vgmag.it

Crimson Desert si mostra in 15 minuti di gameplay commentato, tra missioni e nuovi personaggi giocabiliPearl Abyss ha pubblicato una nuova video anteprima dedicata a Crimson Desert, offrendo uno sguardo approfondito al protagonista, al vasto mondo di gioco e ad alcuni degli elementi centrali dell'esper ... it.ign.com

POV: HAI APPENA VISTO IL GAMEPLAY DI 15 MN DI CRIMSON DESERT... In quale genere videoludico - facebook.com facebook

- Crimson Desert - No rest for the wicked - Fable Madre mia que añito se viene ^^ x.com