Dopo il lancio, Crimson Desert ha subito molte critiche a causa di problemi tecnici e instabilità. Tuttavia, con l’ultimo aggiornamento, il gioco si presenta ora più stabile e funzionante, migliorando sotto diversi aspetti rispetto alla versione iniziale. La percezione del pubblico è cambiata di conseguenza, portando a una valutazione più positiva rispetto a qualche tempo fa.

Al lancio Crimson Desert era oggettivamente un disastro tecnico, ma oggi, a distanza di poco tempo, il gioco appare finalmente stabile e solido, migliore sotto quasi tutti i punti di vista. Com’è possibile? Pearl Abyss ha fatto mea culpa nei confronti degli acquirenti e si è messa al lavoro per correggere le criticità ascoltando attentamente i back degli utenti. Non è la prima volta che un gioco atteso da milioni di persone esce gravato da problematiche tecniche e concettuali che fanno infuriare chi aveva creduto nel progetto a scatola chiusa. I casi più noti del recente passato sono sicuramente Cyberpunk 2077 e No Man Sky, non solo perché... 🔗 Leggi su Esports247.it

© Esports247.it - Crimson Desert come l’araba fenice: dopo la patch il gioco è migliorato e così la percezione del pubblico

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