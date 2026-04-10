Cresce il turismo in Piemonte | 18 milioni di presenze nel 2025

Nel 2025 il turismo in Piemonte ha registrato un aumento dei numeri, con oltre 6 milioni e 730 mila arrivi e circa 18 milioni e 170 mila presenze complessive. Questi dati rappresentano un incremento rispetto agli anni precedenti, evidenziando una crescita costante nel settore turistico regionale. Le cifre sono state comunicate dalle autorità locali e riflettono un ritorno di interesse verso le attrazioni e le destinazioni della zona.

Continua a crescere il Turismo in Piemonte. Il 2025 si è chiuso con arrivi che superano quota 6 milioni e 730 mila e presenze che raggiungono i 18 milioni e 170 mila. Dati che indicano una crescita del 7,1% per gli arrivi e del 7,5% per i pernottamenti rispetto all’anno precedente, e che confermano il consolidamento del Piemonte come destinazione sempre più attrattiva sui mercati interno e internazionale. Il Piemonte turistico cresce quindi molto più della media nazionale, che per il 2025, secondo le ultime stime Istat, parla di un +2,3% di presenze e addirittura una contrazione degli arrivi dello 0,9%. Se guardiamo all’arco degli ultimi dieci anni, il Piemonte segna una crescita costante e ormai consolidata: dal 2016 un +29,7% di presenze e ben il 39,6% di arrivi. 🔗 Leggi su Nuovasocieta.it © Nuovasocieta.it - Cresce il turismo in Piemonte: 18 milioni di presenze nel 2025 Turismo, nel 2025 Ravenna cresce ancora. Con 7,24 milioni di presenze batte BolognaNel 2025 a Ravenna 1,75 milioni di arrivi (+8,96% sul 2024) e 7,24 milioni di presenze (+6,06% sempre rispetto al 2024). Leggi anche: Turismo in Abruzzo, D’Amario: nel 2025 superate le 8,8 milioni di presenze Temi più discussi: Ancora in crescita il turismo in Piemonte; Cresce il turismo in Piemonte: nel 2025 +7.1% di arrivi, superate le 18 milioni di presenze; Neve da boom: la stagione invernale guida la crescita del turismo in Piemonte; Turismo in crescita a Verona: oltre 650 mila visitatori a marzo. Cresce il turismo in Piemonte: nel 2025 +7.1% di arrivi, superate le 18 milioni di presenzeIl capoluogo piemontese chiude il 2025 con oltre 1,8 milioni di arrivi e 4,7 milioni di presenze (+6,3% arrivi, +6,7% presenze). valsesianotizie.it In Piemonte il turismo cresce ancora: 18 milioni di presenze nel 2025Torino resta la principale destinazione con una permanenza media di 2,5 notti. Laghi e montagna attrattivi estate e inverno ... torino.repubblica.it Cresce il valore del Reddito di Libertà, il contributo economico destinato alle donne vittime di violenza in condizioni di difficoltà. La misura, resa strutturale negli ultimi anni, viene rafforzata sia nell’importo erogato sia nelle risorse complessive disponibili. - facebook.com facebook Cresce l'attenzione alla salute e alla lotta agli sprechi: per questo Sole365 lancia la campagna per "mangiare responsabilmente" e vivere le feste in modo sostenibile. x.com