Cresce il turismo in Piemonte | 18 milioni di presenze nel 2025

Da nuovasocieta.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2025 il turismo in Piemonte ha registrato un aumento dei numeri, con oltre 6 milioni e 730 mila arrivi e circa 18 milioni e 170 mila presenze complessive. Questi dati rappresentano un incremento rispetto agli anni precedenti, evidenziando una crescita costante nel settore turistico regionale. Le cifre sono state comunicate dalle autorità locali e riflettono un ritorno di interesse verso le attrazioni e le destinazioni della zona.

Continua a crescere il Turismo in Piemonte. Il 2025 si è chiuso con arrivi che superano quota 6 milioni e 730 mila e presenze che raggiungono i 18 milioni e 170 mila. Dati che indicano una crescita del 7,1% per gli arrivi e del 7,5% per i pernottamenti rispetto all’anno precedente, e che confermano il consolidamento del Piemonte come destinazione sempre più attrattiva sui mercati interno e internazionale. Il Piemonte turistico cresce quindi molto più della media nazionale, che per il 2025, secondo le ultime stime Istat, parla di un +2,3% di presenze e addirittura una contrazione degli arrivi dello 0,9%. Se guardiamo all’arco degli ultimi dieci anni, il Piemonte segna una crescita costante e ormai consolidata: dal 2016 un +29,7% di presenze e ben il 39,6% di arrivi. 🔗 Leggi su Nuovasocieta.it

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© Nuovasocieta.it - Cresce il turismo in Piemonte: 18 milioni di presenze nel 2025

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