Cremonese-Genoa il patto dello Zini | uno 0-0 che sa di prudenza

La Cremonese e il Genoa si sono incontrate allo Zini, a causa della loro posizione in classifica, e hanno deciso di giocare con molta cautela. La partita si è conclusa con un pareggio senza reti, dimostrando che entrambe le squadre preferiscono evitare rischi. La tensione si è percepita fin dal fischio d’inizio, con poche occasioni degne di nota e molte pause strategiche. I giocatori hanno preferito mantenere le distanze, consapevoli di quanto poco possa fare un passo falso in questa fase.

Allo stadio Zini va in scena la “partita della paura”, un concentrato di tensione salvezza che si risolve in un nulla di fatto. Cremonese e Genoa si dividono la posta in palio con uno 0-0 che cristallizza le ambizioni e i timori di due compagini appaiate a quota 24 punti, a debita distanza di sicurezza (+3) dalla zona retrocessione. Se per il Grifone di Daniele De Rossi il punto rappresenta un mattone solido per la costruzione della permanenza in categoria, per la Cremonese di Davide Nicola il pari assume i contorni di un’occasione mancata, prolungando un’astinenza da vittorie che dura ormai da undici turni. 🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Cremonese-Genoa, il patto dello Zini: uno 0-0 che sa di prudenza Cremonese-Genoa, il pronostico della sfida salvezza dello Zini Cremonese e Genoa si preparano a sfidarsi allo Zini, entrambe con 23 punti in classifica e una vittoria potrebbe fare la differenza nella corsa alla salvezza. Pagelle Cremonese Verona, i voti della sfida dello Zini: vince la paura, che sfortuna per Giovane! Le pagelle di Cremonese Verona analizzano i protagonisti della 21ª giornata di Serie A, evidenziando i voti dei giocatori e i principali aspetti della partita allo Zini. GENOA-CREMONESE 0-2: È UNA VERGOGNA! AVETE STUFATO!!! | Reaction dallo stadio Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Conferenza Genoa: le parole di De Rossi su Amorim, Baldanzi, Cornet e Colombo; Cremonese-Genoa | De Rossi 5000 Genoani a Cremona responsabilità e sostegno. E Baldanzi può recuperare; Cremonese-Genoa: i club della Liguria che organizzano la trasferta; De Rossi: Ho fatto bene a fidarmi di Diego Lopez su Amorim. Sarà un punto fermo del Genoa. Cremonese-Genoa, De Rossi lancia Messias a centrocampo con MalinovskyiL’allenatore rossoblù schiera un Grifone più offensivo contro i grigiorossi degli ex Nicola, Thorsby e Sanabria ... ilsecoloxix.it Cremonese-Genoa 0-0: cronaca e tabellino della partitaCremonese-Genoa finisce 0-0 tra mille emozioni: occasionissima di Messias a metà ripresa, ma allo scadere Bonazzoli coglie l'incrocio. Davanti a oltre 4mila tifosi il Grifone cerca il successo ma cogl ... telenord.it Serie A, Parma-Verona 2-1 e Cremonese-Genoa 0-0: gol di Bernabé, Harroui e Pellegrino Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2026/02/calcio-serie-a-giornata-25-risultati-cronaca-aggiornamenti-diretta-highlights-sintesi-inter-roma-milan-na facebook #SerieA, Pellegrino stende il Verona in 10 (2-1 Parma). Cremonese-Genoa senza gol e poche emozioni x.com