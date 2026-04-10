Crans-Montana interrogato ex impiegato comunale Rudy Tissières | Controlli di sicurezza dei locali assenti non c' era personale

Nell'interrogatorio di ieri a Sion, in Svizzera, un ex impiegato comunale ha dichiarato che nei locali pubblici della zona non erano presenti controlli di sicurezza e non c'era personale incaricato di gestire eventuali emergenze. La testimonianza si inserisce nell'ambito di un'indagine in corso sulla sicurezza degli ambienti pubblici nella regione. L'ex funzionario ha fornito dettagli sui controlli e sulla mancanza di personale durante il suo periodo di lavoro.

Nell'interrogatorio tenutosi ieri a Sion, in Svizzera, un ex funzionario del comune ha confermato che le ispezioni di sicurezza non venivano svolte da anni per mancanza di organico A Sion, in Svizzera, si è svolto un interrogatorio relativo al caso Crans-Montana durante il quale Rudy Tissière. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Crans-Montana, interrogato ex impiegato comunale Rudy Tissières: "Controlli di sicurezza dei locali assenti, non c'era personale" Leggi anche: Crans-Montana, interrogato il capo della sicurezza Cristophe Balet: "Non c’era personale sufficiente" Strage di Crans-Montana: interrogato ex responsabile della sicurezza del Comune. “Poche risorse per i controlli”SION (SVIZZERA) – Ken Jacquemoud, ex responsabile della sicurezza del Comune di Crans-Montana fino a due anni fa, è stato interrogato oggi, 9... Temi più discussi: Crans-Montana: l’ex responsabile della sicurezza del comune si rifiuta di rispondere; Crans-Montana, l'ex responsabile della sicurezza si rifiuta di rispondere agli inquirenti; Crans-Montana, l'ammissione del funzionario del Comune sui controlli al Le Constellation: Non c'era nessuno; Crans-Montana, l'ambasciatore italiano torna a Berna e parla di svolta nei rapporti Italia-Svizzera. Crans-Montana, l'ammissione del funzionario del Comune sui controlli al Le Constellation: Non c'era nessunoNell'interrogatorio a Sion, un impiegato del Comune di Crans-Montana ha motivato i mancati controlli a Le Constellation per mancanza di personale ... virgilio.it Dramma di Crans-Montana: per un indagato che non parla, c'è l'altro che collaboraDramma di Crans-Montana: per un indagato che non parla, c'è l'altro che collabora Proseguono a Sion gli interrogatori sui responsabili dell'incendio di Capodanno a Crans-Montana: attesi anche sindaco ... laregione.ch Nell'ambito dell'indagine sull'incendio di Crans-Montana, la giustizia vallesana ha respinto la richiesta di ricusare le procuratrici avanzata dal legale di una vittima, giudicando infondate le accuse di parzialità e gravi errori procedurali. - facebook.com facebook Musica, affollamenti e uscite bloccate, sul Lago di Garda effetto Crans Montana: blitz della polizia e ordinanze. In estate stretta su locali x.com