Strage di Crans-Montana | interrogato ex responsabile della sicurezza del Comune Poche risorse per i controlli

Ken Jacquemoud, ex responsabile della sicurezza del Comune di Crans-Montana, è stato ascoltato oggi a Sion. Gli agenti vogliono capire perché negli ultimi tempi i controlli fossero così limitati. Jacquemoud ha spiegato di aver avuto poche risorse a disposizione, che hanno reso difficile mantenere la sicurezza della zona. La procura sta cercando di chiarire se questa situazione abbia influito sulla tragedia di qualche giorno fa.

SION (SVIZZERA) – Ken Jacquemoud, ex responsabile della sicurezza del Comune di Crans-Montana fino a due anni fa, è stato interrogato oggi, 9 febbraio 2026, a Sion. L'uomo ha giustificato così i mancati controlli antincendio al Constellation, in cui sono morte 41 persone nel rogo di Capodanno. "A causa dei problemi di organico, non avevamo risorse per fare i controlli sulla sicurezza dei locali pubblici e avevamo anche problemi con il software, per la cui sostituzione abbiamo impiegato molto tempo, di tutto questo avevamo informato il Comune". Da quanto è emerso, Jacquemoud dispone di un brevetto per la prevenzione anticendio, contrariamente al suo successore, Christophe Balet.

