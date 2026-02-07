Crans-Montana interrogato il capo della sicurezza Cristophe Balet | Non c’era personale sufficiente

La polizia ha ascoltato oggi il capo della sicurezza di Crans-Montana, Cristophe Balet. Gli hanno chiesto perché non sono stati fatti controlli adeguati nel locale dove si è verificata la strage. Balet ha ammesso che non c’era abbastanza personale per gestire la sicurezza quella sera. La sua versione apre nuovi dubbi sulle responsabilità e sul perché le misure non siano state sufficienti.

“Non c’era abbastanza personale” per condurre le ispezioni. È quanto avrebbe detto agli inquirenti Cristophe Balet, capo del servizio di sicurezza del Comune di Crans-Montana. Durante l’interrogatorio a Sion nell’ambito dell’inchiesta sulla strage di Capodanno, il funzionario ha parlato dei mancati controlli di sicurezza nel bar Le Constellation in cui sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite. E ha tirato in ballo il sindaco Nicolas Feraud, che avrebbe saputo della situazione. Secondo Balet ci sarebbero stati anche problemi al sistema informatico che gestiva la procedura per le ispezioni. 🔗 Leggi su Virgilio.it

