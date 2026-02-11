Piastri rinnova il team | due nuovi volti al suo fianco nel paddock

Oscar Piastri ha deciso di cambiare volto al suo team. Con l’arrivo di due nuovi membri, il pilota australiano si prepara alla stagione con una squadra più forte e più compatta. Le novità nel paddock sono già visibili, e tutti aspettano di vedere come queste modifiche influenzeranno le sue prestazioni in pista.

L'inverno ha portato una ridefinizione del team di Oscar Piastri, con l’inserimento di nuove figure al paddock e una riorganizzazione dei ruoli chiave che accompagneranno il pilota nell’intera stagione. Il quadro evidenzia una direzione mirata a equilibrare gestione, tecnica e supporto psicologico, mantenendo al centro la competitività agonistica. La gestione resta affidata a Mark Webber e Ann Neal, ma Webber non ricoprirà più le funzioni precedenti e si concentrerà sugli aspetti commerciali insieme a Ann. Il rapporto storico tra le parti continua, pur con una ridefinizione delle responsabilità legate all’area sportiva e alle dinamiche di gara. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Piastri rinnova il team: due nuovi volti al suo fianco nel paddock Approfondimenti su Piastri Rinnovo Il Team Beltrami alla svolta. In squadra 9 volti nuovi Cast di forbidden fruit rinnova il suo team Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Piastri Rinnovo F1 | Piastri riorganizza il suo staff: due nuove figure nel paddock al fianco dell’australianoLa pausa invernale è stata l’occasione per una riflessione approfondita sul finale della scorsa stagione. Oscar si è presentato a Sakhir con un team rinnovato, perlomeno per quanto riguarda la presenz ... it.motorsport.com Oscar Piastri riflette sulla sconfitta del 2025 e le ambizioni per il futuro in McLarenScopri come la sconfitta del 2025 ha rafforzato Oscar Piastri, proiettandolo verso nuove sfide con la McLaren. newsmondo.it Donazioni sangue Oristano: calendario febbraio 2026 per Avis e ospedale “Donazioni sangue: non fermiamoci mai, e doniamo!”. È il messaggio del centro trasfusionale dell’ospedale San Martino di Oristano, che rinnova il suo appello ai cittadini all’inizio di fe - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.