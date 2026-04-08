Alberto Tusini Cottafavi nuovo ruolo nel team legal di Cassa Depositi e Prestiti

Cassa Depositi e Prestiti ha annunciato la promozione di Alberto Tusini Cottafavi a responsabile legale per le aree M&A e Consulenza Societaria. La nomina riguarda una posizione di rilievo all’interno del team legale dell’ente. La società ha scelto di affidargli questa responsabilità con l’obiettivo di rafforzare le attività di consulenza e le operazioni di acquisizione e fusione. La notizia è stata comunicata ufficialmente dall’ente.

Cassa Depositi e Prestiti promuove Alberto Tusini Cottafavi al ruolo di responsabile legale M&A e Consulenza Societaria. Dal 2022 Tusini Cottafavi ricopre il ruolo di responsabile legale Fondi e Consulenza Regolamentare, consolidando competenze strategiche in ambito societario, regolamentare e finanziario. In precedenza ha maturato esperienza nell’area partecipazioni e finanza, con focus su M&A e private equity investment, prima come collaboratore e ancora prima come secondee. Economia, politica, professioni, mercati: il quotidiano delle imprese campane, della finanza, che guarda all'Europa e al Mediterraneo . 🔗 Leggi su Ildenaro.it Cassa depositi e prestiti aumenta i prestiti alle imprese agricole nel primo semestre 2026**Cassa Depositi e Prestiti, il primo semestre 2026 vede un aumento significativo nei prestiti alle aziende agricole** A due mesi dal via del nuovo... **Cassa depositi e prestiti: il governo presenta il nuovo piano per i mutui a tasso fisso**Il governo ha presentato un nuovo piano per i mutui a tasso fisso, in vista dell’entrata in vigore del nuovo decreto sulla sicurezza.