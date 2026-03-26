Con Lanocita una Salerno più giusta e inclusiva

Una candidata sindaca si presenta a Salerno con un percorso che si distingue per la determinazione e l’impegno dimostrato. Nonostante non sia donna, il suo cammino si è caratterizzato per qualità come la resilienza, la propensione al sacrificio e il senso di responsabilità. La sua candidatura si inserisce in un contesto di attenzione verso una società più giusta e inclusiva.

La candidata sindaca non è donna ma il percorso non sarebbe potuto essere più rosa. Ci hanno messo la resilienza, la propensione al sacrificio, il senso di responsabilità tipici di chi conosce il senso profondo della maternità. Così Virginia Villani, coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle e Titti Santulli segretaria cittadina di Avs-Sinistra Italiana hanno buttato il cuore oltre l’ostacolo e non si sono arrese. Non avranno costruito il campo largo ma hanno certamente dato origine al campo che desideravano proporre alla città di Salerno. Al momento resta fuori solo Semplice Salerno di Elisabetta Barone. Non è chiaro, a questo punto, se sceglierà di restare in partita, se alla fine convergerà anche lei su Zambrano o se deciderà di chiamarsi completamente fuori dall’agone elettorale. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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