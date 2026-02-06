Questa mattina, Claudia Pecoraro, assessora regionale alle politiche abitative, ha preso parte alla presentazione della Relazione Annuale della Lega Coop Campania. Durante l’evento, ha sottolineato come il futuro si possa costruire solo lavorando insieme, puntando sulla cooperazione per rafforzare la coesione sociale e affrontare le nuove povertà.

Tempo di lettura: < 1 minuto L’assessora regionale alle politiche abitative, Claudia Pecoraro, ha partecipato stamani alla presentazione della Relazione Annuale della Lega Coop Campania, ricordando l’importanza strategica della cooperazione per la coesione sociale e la risposta alle nuove povertà. Questo il suo commento: “ Ringrazio la presidente Anna Ceprano, il Consiglio e tutte le cooperative per l’impegno quotidiano nel promuovere dignità, lavoro e servizi sul nostro territorio. Ho ribadito che la Regione Campania considera la tutela del diritto alla casa una priorità di governo: è necessario un nuovo piano di fabbisogno abitativo, il censimento del patrimonio pubblico e l’attivazione di tavoli di confronto con cooperative, cittadini e associazioni per elaborare soluzioni condivise. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Anteprima24.it - Presentazione Relazione annuale Lega Coop Campania, Pecoraro: "Il futuro lo costruiamo insieme"

