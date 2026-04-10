Cosa cambia per la maison italiana

Nell’industria della moda, i cambiamenti avvengono con frequenza e spesso sorprendono il pubblico. Annunci improvvisi, nomine di nuovi direttori creativi e rotazioni di ruoli sono diventati elementi comuni nel settore. Questi mutamenti influenzano le strategie e le collezioni delle case di moda italiane, che devono adattarsi rapidamente alle novità per mantenere la propria posizione sul mercato.

N ell’industria della moda il cambiamento è parte integrante della quotidianità. Annunci a sorpresa, nomine inaspettate e cambi di direzione creativa caratterizzano ormai il day to day della fashion industry. La notizia delle dimissioni di Stefano Gabbana dalla presidenza del marchio che porta (anche) il suo nome, tuttavia, ha un peso diverso. Madonna è “La Bambola” di Dolce&Gabbana in abito da sposa: il live alla sfilata di Milano X Gabbana, dunque, dice addio al ruolo di chairman della casa di moda fondata nel 1985 insieme a Domenico Dolce. Al suo posto subentra Alfonso Dolce, fratello del co-founder, attualmente amministratore delegato dell’azienda. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Cosa cambia per la maison italiana Un’italiana alla guida delle scelte enologiche di una maison franceseChiara Pepe è stata nominata responsabile della viticoltura e della vinificazione dei vini di punta di Paul Jaboulet Aîné, storica maison del Rodano... Leggi anche: Maison Margiela Ballerina ‘tabi Broken Mirror’: Cosa sape… Ep. 717, Avventure a Tablas Island e Preparativi per la Nostra Ultima Tappa Filippina. Temi più discussi: Il nuovo decreto fiscale: che cosa cambia per le imprese (e non solo); Recensioni false, entrano in vigore le nuove regole: ecco cosa cambia; Sicurezza sul Lavoro, cosa cambia dal 7 aprile 2026; Decreto Fiscale 2026: cosa cambia per imprese e professionisti. Da oggi nuove regole per lo smart-working in Italia: ecco cosa cambiaDa oggi, 7 aprile 2026, entrano in vigore nuove regole sullo smart-working in Italia, volte a salvaguardare la sicurezza sul posto di lavoro anche quando la mansione è svolta fuori dai locali ... tpi.it Samsung Messages chiude ufficialmente: ecco cosa cambia e cosa devono fare gli utentiSamsung chiude Messages: guida completa al passaggio a Google Messages e cosa succede ai messaggi salvati. Leggi cosa devi fare. libero.it Vlahovic-Juve e l'arte del kintsugi, cosa cambia ora per il rinnovo: ingaggio, durata e i milioni di distanza - facebook.com facebook Libretto auto digitale, cosa cambia con le nuove regole Ue x.com