La maison Margiela ha lanciato le ballerine ‘tabi Broken Mirror’, un modello ispirato alla tradizione giapponese, caratterizzato da una punta a forma di tabi. La scarpa si distingue per dettagli che richiamano uno specchio rotto, creando un effetto visivo unico. La collezione include vari colori e materiali, con una particolare attenzione alla lavorazione artigianale. Sono disponibili sul mercato in diversi negozi e online.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. L’estetica dello specchio rotto: tra arte indossabile e impraticabilità. La collezione Maison Margiela si distingue per un approccio che sfida le convenzioni della moda tradizionale, trasformando l’abito in una forma di scultura portatile. Il modello ‘Tabi Broken Mirror’ incarna perfettamente questa filosofia, presentandosi come un oggetto che oscilla tra il valore artistico e la funzionalità pratica. L’effetto visivo dominante è dato dalla finitura “specchio rotto”, una superficie metallica argentata che simula vetri frantumati o riflessi distorti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maison Margiela Ballerina ‘tabi Broken Mirror’: Cosa sape…

Articoli correlati

Leggi anche: Maison Margiela Tabi: tra arte indossabile e comfort urbano

Leggi anche: Sono tra le maison più blasonate del fashion system: Chanel, Gucci, Dior, Balenciaga, Loewe, Maison Margiela, Jil Sander, Bottega Veneta e Celine. L'identikit dei loro nuovi direttori creativi

Contenuti e approfondimenti su Maison Margiela Ballerina

Maison Margiela entra nel digitale con le TabiLa scarpa Tabi dall’iconica punta tagliata, l’offerta più iconica della maison, ha ottenuto l’approvazione del grande pubblico e ora sta debuttando nel metaverso. Il marchio parigino di haute ... mam-e.it

Maison Margiela omaggia le iconiche Tabi con un nuovo cortoPer realizzare un singolo paio di Tabi sono necessari 11 artigiani, ognuno con la propria competenza specifica, e ogni scarpa è rifinita con un singolo punto bianco, firma della maison. Gli stivali ... amica.it