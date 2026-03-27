Un’italiana alla guida delle scelte enologiche di una maison francese

Un’italiana è stata nominata responsabile della viticoltura e della vinificazione di alcuni tra i vini più importanti di una maison francese situata nella regione del Rodano. La sua nomina riguarda una storica azienda con sede a Hermitage, nota per la produzione di vini di alta qualità e lunga tradizione. La sua figura assume un ruolo di rilievo all’interno dell’organizzazione, in un settore dove le decisioni tecniche e produttive sono fondamentali.

Chiara Pepe è stata nominata responsabile della viticoltura e della vinificazione dei vini di punta di Paul Jaboulet Aîné, storica maison del Rodano con sede a Hermitage. La notizia, diffusa da Wine Spectator, segna un cambio nella guida tecnica dell’azienda, finora affidata a Caroline Frey. Fondata nel 1834, Jaboulet è una delle realtà più riconosciute della valle del Rodano settentrionale. Il suo vino simbolo, Hermitage La Chapelle, rappresenta uno dei riferimenti internazionali per la Syrah. Dal 2006 l’azienda è di proprietà della famiglia Frey, che negli ultimi anni ha investito sulla qualità e sulla conversione biologica dei vigneti. Chiara Pepe arriva da una delle aziende più identitarie del vino italiano. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Un’italiana alla guida delle scelte enologiche di una maison francese Articoli correlati Leggi anche: Versace affida la direzione creativa a Pieter Mulier, attuale guida della maison francese Alaïa Leggi anche: Maison Margiela Reverse: guida alla felpa con strappi e logo Altri aggiornamenti su Un'italiana alla guida delle scelte... Temi più discussi: Rosy Leonardi alla guida della Società Italiana di Ortodonzia; Rossano Galtarossa eletto alla guida della Federazione Italiana Canottaggio; Matsu, Pepe, 1224 e Cetino: quattro new entry nella Guida di Identità; Al Gemelli si presentano le prime linee guida italiane sulle gravidanze ad alto rischio. Foggia, è cittadina italiana la prima donna immigrata alla guida della CaritasKhady Sene, 32 anni, nata in Senegal, direttrice della Caritas diocesana di Foggia Bovino, è cittadina italiana. La cerimonia per il conferimento della cittadinanza da parte della sindaca di Foggia ... lagazzettadelmezzogiorno.it Prima migrante alla guida di una Caritas, ora è cittadina italianaÈ stata la prima donna migrante scelta per guidare una Caritas, quella di Foggia Bovino, e da oggi Khady Sene, 32 anni, nata in Senegal, è cittadina italiana. La cerimonia per il conferimento della ... ansa.it #Pjanic avvisa la Nazionale italiana: "In Bosnia c'è tanto entusiasmo, a Zenica ci sarà una bolgia" x.com CIA Lazio, Sergio Del Gelsomino eletto nuovo presidente della Confederazione Italiana Agricoltori del Lazio - facebook.com facebook