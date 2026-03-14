Oggi si giocano due partite della 26esima giornata di Promozione, entrambe con l’obiettivo di avvicinarsi alla zona playoff e alla vetta del girone C. I gialloverdi cercano la vittoria, mentre in campo ci sarà anche il Montagnano. Dini ha deciso di rilanciare le quotazioni del Casentino Academy, che scende in campo con questa intenzione.

AREZZO Sono due le partite che inaugurano questo pomeriggio la 26esima giornata del campionato di Promozione ed entrambe interessano la zona playoff del girone e soprattutto la vetta del gruppo C. Alle 15 in punto infatti scenderà in campo il Casentino Academy di Vinicio Dini. I gialloverdi sono reduci dal passo falso registrato nel turno precedente in casa della Sinalunghese. Una sconfitta che ha reso ancor più viva la lotta per il primo posto in funzione del pareggio ottenuto dall’ Audax Rufina contro il Centro Storico Lebowski. Il ko dei casentinesi e il punto dei bianconeri fiorentini ha riscritto la vetta del girone con Audax Rufina e Casentino Academy adesso appaiate a quota 50 punti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Promozione: nell’anticipo i gialloverdi vogliono ritrovare l’appuntamento con la vittoria. In campo anche il Montagnano. Dini rilancia le quotazioni del Casentino Academy

Articoli correlati

Promozione: il programma completo della giornata. Chance per il Casentino. Montagnano all’attaccoAREZZO Obiettivo allungo in testa al girone C di Promozione per il Casentino Academy.

Promozione: Casentino Academy-Pontassieve il clou. Sonko fa esultare il CortonaAREZZO Non è una partita come le altre Casentino Academy-Pontassieve, in programma questo pomeriggio alle 15.

Una raccolta di contenuti su Casentino Academy

Argomenti discussi: Petardo contro l'assistente arbitrale: stangata per un club di Promozione.

Promozione: nell’anticipo i gialloverdi vogliono ritrovare l’appuntamento con la vittoria. In campo anche il Montagnano. Dini rilancia le quotazioni del Casentino AcademyAREZZO Sono due le partite che inaugurano questo pomeriggio la 26esima giornata del campionato di Promozione ed entrambe interessano la ... sport.quotidiano.net

Promozione: Casentino Academy-Pontassieve il clou. Sonko fa esultare il CortonaAREZZONon è una partita come le altre Casentino Academy-Pontassieve, in programma questo pomeriggio alle 15. Da un lato i padroni di casa, primi della classe con i loro 38 punti, all’altra un ... lanazione.it