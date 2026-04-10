Corruzione in Sicilia | restituiti 90 mila euro in contanti all' ex manager della sanità messinese Iacolino

Da feedpress.me 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Sicilia, sono stati restituiti 90 mila euro in contanti all'ex manager della sanità messinese. Questa somma si aggiunge agli 80 mila euro trovati in precedenza a casa di un ex presidente della regione. Le autorità hanno disposto la restituzione del denaro, che era stato sequestrato nell'ambito di un’indagine sulla corruzione. La vicenda coinvolge diversi soggetti e si inserisce in un’indagine più ampia sulle attività illecite nel settore pubblico.

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