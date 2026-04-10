Corruzione in Sicilia | restituiti 90 mila euro in contanti all' ex manager della sanità messinese Iacolino

In Sicilia, sono stati restituiti 90 mila euro in contanti all'ex manager della sanità messinese. Questa somma si aggiunge agli 80 mila euro trovati in precedenza a casa di un ex presidente della regione. Le autorità hanno disposto la restituzione del denaro, che era stato sequestrato nell'ambito di un’indagine sulla corruzione. La vicenda coinvolge diversi soggetti e si inserisce in un’indagine più ampia sulle attività illecite nel settore pubblico.

I 90 mila euro di Salvatore Iacolino, dopo gli 80 mila trovati a casa di Totò Cuffaro: in due inchieste diverse su ipotesi di corruzione, il tribunale del riesame di Palermo non cambia orientamento e restituisce i soldi in contanti che erano stati sequestrati all’ex dirigente generale della Pianificazione strategica della Sanità siciliana. Iacolino, indagato a piede libero anche per concorso esterno in associazione mafiosa, teneva i soldi a casa ma i suoi legali, gli avvocati Giuseppe Di Peri e Arnaldo Faro, hanno dimostrato che l’accusa non ha provato in alcun modo il legame corruttivo con eventuali tangenti ricevute. I legali hanno... 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Corruzione in Sicilia: restituiti 90 mila euro in contanti all'ex manager della sanità messinese Iacolino Mafia e tangenti: dissequestrati i 90 mila euro trovati in casa a IacolinoIl tribunale del Riesame di Palermo ha disposto il dissequestro dei 90 mila euro trovati in casa del manager della sanità regionale ed ex... Appalti e tangenti alla Regione: dissequestrati i 90 mila euro trovati in casa a IacolinoIl tribunale del Riesame di Palermo ha disposto il dissequestro dei 90 mila euro trovati in casa del manager della sanità regionale ed ex... Temi più discussi: Restituiti i soldi a Iacolino; Corruzione in Sicilia: restituiti 90 mila euro in contanti all'ex manager della sanità messinese Iacolino; L'ex manager Iacolino vince il ricorso: dissequestrati quasi 90 mila euro. Corruzione in Sicilia: restituiti 90 mila euro in contanti all'ex manager della sanità messinese IacolinoI 90 mila euro di Salvatore Iacolino, dopo gli 80 mila trovati a casa di Totò Cuffaro : in due inchieste diverse su ipotesi di corruzione, il tribunale del ... gazzettadelsud.it In Sicilia centrodestra travolto dalle inchieste per corruzioneEvento con Schifani, ma a tenere banco è l’inchiesta sul ras della sanità. Un boss chiama in causa il re delle preferenze azzurre ... repubblica.it Ci sono 278 milioni di euro di fondi Pnrr e una gara turbata a suon di corruzione, per i pm romani. Eppure da due settimane l’unica cosa che interessa la politica è l’uscita sulla stampa del nome di Giorgio Mulè, non indagato. Forse è il caso di spostare lo sgua - facebook.com facebook L'ex Ad di Ita indagato per corruzione, la Gdf nella sede della società. Focus sulle tessere 'Volare'. La società: "Piena collaborazione" #ANSA x.com