Appalti e tangenti alla Regione | dissequestrati i 90 mila euro trovati in casa a Iacolino

Il tribunale del Riesame di Palermo ha ordinato il dissequestro di 90 mila euro rinvenuti nell’abitazione di un ex eurodeputato e manager della sanità regionale. L’uomo è coinvolto in un’indagine che riguarda appalti pubblici e presunte tangenti legate a un'inchiesta su un presunto giro di mazzette. Al momento, non ci sono altre misure o provvedimenti nei confronti della persona coinvolta.

Il tribunale del Riesame di Palermo ha disposto il dissequestro dei 90 mila euro trovati in casa del manager della sanità regionale ed ex eurodeputato Salvatore Iacolino, indagato per concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione nell’ambito di un’inchiesta su un presunto giro di mazzette. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Mafia e tangenti: dissequestrati i 90 mila euro trovati in casa a IacolinoIl tribunale del Riesame di Palermo ha disposto il dissequestro dei 90 mila euro trovati in casa del manager della sanità regionale ed ex... Tangenti e appalti alla Regione, il Riesame annulla sequestro di 10 mila euroAccolto il ricorso della difesa: il denaro era stato sequestrato al cognato del mafioso Carmelo Vetro durante le perquisizioni nell’ambito... Temi più discussi: Russia. Tangenti e appalti truccati: l’ex governatore di Kursk ammette le proprie colpe; Tangenti e appalti alla Regione, il Riesame annulla sequestro di 10 mila euro; Corruzione negli appalti pubblici, perquisizioni anche negli uffici della provincia e del comune di Crotone: 20 indagati; Tangenti e appalti alla Regione, Carmelo Vetro e Giancarlo Teresi restano in carcere. Appalti e tangenti, colpito il cartello delle pulizie: confisca da oltre 6 milioni a imprenditoreL’indagine Inter Nos - L’operazione rappresenta un ulteriore sviluppo delle risultanze investigative emerse nell’inchiesta Inter Nos, condotta nel 2021 dal ... pupia.tv Appalti truccati e tangenti tra lusso e favori: chiesto il processo per 14 nella BatDenaro, regali di ogni tipo, favori personali e persino pesce fresco per le cene. Sarebbe questo il sistema che, secondo ... immediato.net Appalti, corruzione e presunti pagamenti alle cosche: a Reggio Calabria scatta una confisca da oltre 6 milioni, sviluppo dell’operazione “NTER NOS” - facebook.com facebook Leggi l'articolo: ilsole24ore.com/art/sardegna-a… #lavoro #salariominimo #appalti #IlSole24Ore x.com