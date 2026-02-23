Corruzione | mazzette sul caro estinto all' ospedale di Palermo 4 misure cautelari

La polizia di Palermo ha arrestato quattro persone coinvolte in un giro di mazzette legate al caro estinto all’ospedale «Cervello». Le indagini hanno scoperto pagamenti illeciti fatti da imprese funebri per ottenere preferenze nelle pratiche di sepoltura. Gli agenti hanno eseguito misure cautelari per interrompere questa condotta illecita e garantire maggiore trasparenza. Sono in corso ulteriori verifiche su altri potenziali coinvolti nel sistema di corruzione.

Mazzette all’obitorio dell’ospedale «Cervello» di Palermo. La polizia di Stato ha eseguito quattro misure cautelari anche nei confronti di referenti di imprese funebri locali. Agenti della sezione Anticorruzione della Squadra mobile di Palermo, su delega della procura di Palermo, ha eseguito l’ordinanza del gip con la quale sono state applicate misure cautelari dell’obbligo di presentazione negli uffici della polizia giudiziaria nei confronti dei quattro referenti di imprese funebri locali, accusati di corruzione per l’esercizio della funzione e per atti contrari ai doveri d’ufficio, connessi alla gestione delle salme di deceduti nell’ospedale «Cervello». 🔗 Leggi su Feedpress.me

Corruzione sul caro estinto anche all’ospedale Cervello, tre arresti a PalermoTre persone sono finite in manette all’ospedale Cervello di Palermo, coinvolte in un caso di corruzione legato ai servizi funebri.

Le mazzette e il business sui morti all'obitorio del Cervello: misure cautelari anche per 4 impresari funebriLe indagini hanno scoperto che alcuni impresari funebri pagavano denaro per ottenere favori all'obitorio del Cervello.

