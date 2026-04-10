Recentemente, Corinne Clery e Claudio Gentili hanno comunicato di voler sposarsi. Tuttavia, in un'intervista, Clery ha dichiarato che il loro matrimonio non avverrà per amore, rivelando che Gentili è omosessuale. Questa confidenza ha attirato l’attenzione, considerando le dichiarazioni pubbliche fatte nelle settimane precedenti. La coppia aveva annunciato le nozze poco tempo fa, ma ora si discute delle motivazioni dietro questa decisione.

Nelle score settimane Corinne Clery e Claudio Gentili hanno annunciato che convoleranno a nozze, di recente hanno però rivelato che non sarà un matrimonio d'amore. Nei giorni scorsi ospiti di Monica Setta a Storie al bivio weekend hanno fatto sapere che il loro sarà un matrimonio di amicizia, il loro legame è nato poco più di quattro anni fa e tra loro c'è una speciale complicità. L'attrice francese al settimanale Gente ha fatto sapere che ha chiuso con i sentimenti e l'amore. In varie occasioni l'attrice ha detto che lei e il suo futuro marito hanno molte passioni in comune e insieme si divertono molto. Ha anche detto che non ci sono obblighi tra loro, trascorrono il loro tempo insieme perché sono felici di farlo, ma l'amore non c'entra nulla. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Corinne Clery non sposa Claudio Gentili per amore, la confessione: “Lui è omosessuale”

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Ospiti del programma "Storie al bivio" su Rai2 con una grande padrona di casa Monica Setta protagonisti Corinne Clery e Claudio Gentili. Buona Pasqua a tutti! - facebook.com facebook

Corinne Clery su Rai Radio1: negli ultimi anni si ritrova a pensare sempre più spesso a un'attrazione verso le donne. Cosa ha detto: x.com