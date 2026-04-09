Bilanciai punta ai 116 milioni | la sfida europea del gruppo modenese

Il Gruppo Bilanciai, con sede a Campogalliano, ha presentato i piani per i prossimi tre anni durante un incontro presso la sede centrale in provincia di Modena. L’azienda ha annunciato l’obiettivo di raggiungere un fatturato di 116 milioni di euro, puntando a rafforzare la propria presenza nel mercato europeo. La riunione ha coinvolto i principali dirigenti e rappresentanti dell’impresa, che hanno discusso delle strategie di crescita e sviluppo.

Il Gruppo Bilanciai, con sede a Campogalliano, ha tracciato la rotta per il prossimo triennio durante un incontro presso la propria sede centrale in provincia di Modena. L’obiettivo economico è ambizioso: l’azienda punta a raggiungere un fatturato complessivo di 116 milioni di euro entro il 2028, partendo dai 91,45 milioni registrati nel 2025. La strategia si innesta su una base solida, consolidata dal preconsuntivo della Società Cooperativa Bilanciai, capogruppo fondata nel 1949 e divenuta cooperativa nel 1963. I dati dell’ultimo esercizio del 2025 indicano infatti un fatturato della sola cooperativa di 48,65 milioni di euro, segnando un incremento del 13% rispetto all’anno precedente. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bilanciai punta ai 116 milioni: la sfida europea del gruppo modenese Campogalliano, Bilanciai Group punta ai 116 milioni di euro di fatturato entro il 2028Crescita, espansione internazionale, tecnologia proprietaria d'avanguardia: Bilanciai Group ha presentato oggi il suo Piano Strategico 2026–2028 nel... Xiaomi: la fabbrica del futuro sfida l’automazione e punta a 10 milioni di smartphone all’anno con l’AI.La Fabbrica Intelligente di Xiaomi: Rivoluzione Industriale Made in China Pechino – Nel distretto orientale di Changping, una fabbrica di smartphone...