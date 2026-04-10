Controlli a tappeto nella via del centro storico dove prolifera lo spaccio | sequestri e denunce

Nel centro storico sono in corso controlli approfonditi da parte della polizia locale, che sta effettuando numerosi sequestri e denunce. Le operazioni mirano a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e a ridurre il degrado urbano. Le forze dell'ordine hanno intensificato le verifiche in diversi punti della zona, coinvolgendo anche unità specializzate. L’attività prosegue con l’obiettivo di mantenere l’ordine pubblico e garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

Continuano le operazioni a largo raggio della polizia locale per contrastare il degrado urbano e lo spaccio di sostanze stupefacenti nel centro storico.Gli agenti hanno effettuato un dettagliato servizio di controllo nell’area di vico Mele, identificando complessivamente venti persone. Tra queste. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Controlli a tappeto con i cani antidroga nel centro storico, denunce e sequestriNelle scorse ore nuova vasta operazione di controllo e prevenzione della Polizia nel centro storico. Spaccio tra centro storico e Darsena: arresti e denunceContinuano i controlli dei carabinieri centro storico cittadino e nelle zone limitrofe, per prevenire e contrastare lo spaccio di droga. Temi più discussi: Pavia, controlli a tappeto tra centro e stazione: cani antidroga al lavoro; Criminalità e spaccio: controlli a tappeto dalla stazione Torino Porta Nuova a Barriera di Milano, e arriva anche il reggimento paracadutisti Tuscania; Controlli a tappeto nei locali. Kebabberia a rischio chiusura; Carburanti, controlli a tappeto: uno su 4 è irregolare. Controlli a tappeto sulla sicurezza sul lavoro nel Pisano, sanzioni per oltre 10mila euroControllati in particolare bar, rivendite di tabacchi e negozi di telefonia, con ispezioni concentrate anche nell’area del Lungomonte pisano ... gonews.it Controlli nelle attività di ristorazione della provincia di Bolognaimmagine di repertorio Controlli a tappeto dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro, con il supporto del Comando Provinciale di Bologna, nell’ultimo periodo: nel mirino diverse attività produ ... sassuolo2000.it Controlli negli autolavaggi, un’attività sospesa e due denunce x.com Addio code ai controlli di sicurezza, attese estenuanti al gate, i voli cancellati e l’ansia per il prezzo del carburante che fa impazzire i biglietti aerei. La primavera 2026 segna il grande ritorno del viaggio su rotaia, ma in una veste tutta nuova: più lenta, più como - facebook.com facebook