Contro lo spaccio Piantala! | i radicali di Parma affiggono 50 manifesti in città

I radicali di Parma hanno affisso in diverse zone della città 50 manifesti con lo slogan “Contro lo spaccio, piantala!”. Gli avvisi sono stati posizionati sulle plance pubbliche e intendono attirare l’attenzione sulla problematica dello spaccio di sostanze stupefacenti. L’iniziativa si inserisce nell’ambito di una campagna di sensibilizzazione rivolta alla collettività.

I radicali di Parma annunciano l’affissione di 50 manifesti con lo slogan: “Contro lo spaccio, piantala!”, sulle plance pubbliche cittadine. Una campagna volta a sensibilizzare la cittadinanza sull’inefficacia delle politiche proibizioniste e sui benefici della legalizzazione delle sostanze. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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Raffica di blitz contro lo spaccio nei boschi. Quattro arresti e decine di dosi sequestrateQuattro arresti, oltre 350 grammi di varie droghe (tra cui una novantina di dosi di cocaina e altre di eroina e hashish) e 3mila euro sequestrati, rappresentano il bilancio di diverse operazioni ... lanazione.it