Napoli da Agnano al Centro Storico manifesti contro Valditara in città e l’Ice alle Olimpiadi

Stamattina a Napoli sono spuntati manifesti dei collettivi studenteschi in diverse zone della città. Da Agnano al Centro Antico, i muri sono stati tappezzati con scritte contro Valditara e l’Ice alle Olimpiadi. La protesta è scattata in modo rapido e visibile, lasciando un segno forte tra i residenti e gli studenti.

Tempo di lettura: 2 minuti Da Agnano al Centro Antico, passando per altre strade cittadine. Una raffica di manifesti dei collettivi studenteschi sono comparsi stamane sui muri di Napoli. Nel mirino dei contestatori la visita del ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara e l'inizio delle Olimpiadi di Milano Cortina. Ai Giochi Invernali, infatti, è annunciata la presenza dell'Ice, la polizia statunitense di controllo dell'immigrazione. " Stanotte sono apparsi su via Vecchia Agnano, per accogliere l'arrivo del Ministro Valditara in visita al Liceo Boccioni – spiega una nota -, dei manifesti del Coordinamento Kaos indirizzati al Ministro.

