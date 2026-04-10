Contro gli sprechi alimentari | un film testimonial della lotta girato alle pendici del Bertona
È stato presentato un film intitolato “Eco il suono della montagna”, girato alle pendici del Bertona, nel parco nazionale del Gran Sasso Monti della Laga. Il film affronta il tema della lotta agli sprechi alimentari, promuovendo un esempio positivo attraverso immagini e narrazione ambientate in questa area naturale. La produzione mira a sensibilizzare il pubblico su questa problematica, coinvolgendo gli spettatori in una riflessione sulle proprie abitudini di consumo.
Nel film “Eco il suono della montagna”, girato alle pendici del Bertona, nel parco nazionale del Gran Sasso Monti della Laga, si dà il buon esempio contro gli sprechi alimentari. Il set cinematografico si trasforma, così, nell’esempio concreto delle buone prassi per il progetto europeo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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Si parla di: Tra finzione e realtà: il set cinematografico testimonial della lotta contro gli sprechi alimentari.
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