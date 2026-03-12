Nelle cucine della provincia cinese dello Henan, tra i profumi del tè e la polvere sottile del legno bruciato, si trova un alimento chiamato Bian Dan. Si tratta di un uovo tradizionale che viene trasformato e utilizzato per alleviare il reflusso gastroesofageo. Questa preparazione, antica di secoli, rappresenta anche un metodo per ridurre gli sprechi alimentari.

Nelle cucine della provincia cinese dello Henan, tra i profumi del tè e la polvere sottile del legno bruciato, si nasconde un segreto gastronomico vecchio di secoli. Si chiama Bian Dan, letteralmente “uovo che cambia”, ed è uno dei prodotti alimentari tradizionali cinesi più affascinanti e meno conosciuti al di fuori dei confini asiatici. Un’alternativa più delicata all’uovo centenario. Chi ha sentito parlare del famoso uovo centenario — quel preparato scuro, dal sapore intenso e dall’odore pungente che divide turisti e appassionati di cucina esotica in tutto il mondo — farebbe bene a non sovrapporre le due esperienze. Il Bian Dan appartiene alla stessa tradizione della conservazione alcalina delle uova, ma si distingue nettamente per aspetto e carattere organolettico. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Bian Dan, l’uovo trasformato dello Henan che cura il reflusso e sfida gli sprechi alimentari

Articoli correlati

Giornata contro gli sprechi alimentari. Cirfood: "Nel 2025 salvati 19mila pasti"In occasione della giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare che ricorre oggi, Cirfood rinnova il proprio impegno nella lotta allo...

Leggi anche: Sostenibilità, Ricci (Iuss): "Nuova direttiva Ue punta a ridurre sprechi alimentari scolastici"