In tutta Italia si celebra oggi la giornata contro lo spreco alimentare. Cirfood annuncia di aver recuperato circa 19.000 pasti entro il 2025. L’azienda punta su azioni concrete, come l’educazione e il recupero delle eccedenze, per ridurre gli sprechi lungo tutta la filiera della ristorazione.

In occasione della giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare che ricorre oggi, Cirfood rinnova il proprio impegno nella lotta allo spreco attraverso un insieme di azioni concrete che uniscono educazione, recupero delle eccedenze e collaborazioni lungo la filiera della ristorazione. Tra le tante iniziative messe in atto dalla cooperativa leader nella ristorazione collettiva, l’educazione e sensibilizzazione (attraverso la distribuzione nelle mense scolastiche di oltre 10.400 di Kit Antispreco, con materiali informativi per incentivare il riutilizzo del cibo non consumato; progetti educativi con le scuole, basati sulla gamification e formazione dedicata per le persone Cirfood); il riutilizzo degli scarti come, ad esempio, la collaborazione con il Gruppo Hera per il progetto ‘Hove’ che nel 2025 ha permesso il recupero di 58 tonnellate di olio vegetale esausto, convertite in 59mila litri di biocarburante, evitando l’emissione di 163 tonnellate di Co2. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giornata contro gli sprechi alimentari. Cirfood: "Nel 2025 salvati 19mila pasti"

Approfondimenti su Giornata contro gli sprechi

Oggi a Carrara si è svolta una giornata dedicata alla lotta contro lo spreco alimentare.

A Arezzo nasce un’app che combatte lo spreco alimentare.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Giornata contro gli sprechi

Argomenti discussi: Giornata contro gli sprechi alimentari. Cirfood: Nel 2025 salvati 19mila pasti; Sostenibilità, spreco di cibo in calo: i boomers più virtuosi; Giornata nazionale contro gli sprechi, perché ridurre oggi significa salvare il futuro; Giornata Nazionale contro lo Spreco Alimentare: buttiamo 1 miliardo di pasti al giorno nel mondo.

Giornata contro lo spreco alimentare: in Piemonte una campagna per sensibilizzare sul valore del ciboPIEMONTE - #2030Calling è il tema della tredicesima edizione della Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare, prevista come ogni anno ... radiogold.it

Stop allo spreco alimentare, appello del Centro del Riuso-Assoutenti: Cuciniamo gli avanziIn Liguria secondo le stime lo spreco di alimentari è di 101.212 tonnellate per un valore stimato di circa un miliardo di euro ... primocanale.it

Regione Lombardia. . Meno sprechi, più sostenibilità. Domani, 5 febbraio, è la Giornata nazionale contro lo spreco alimentare: parliamo di economia circolare e responsabilità condivisa. Con il bando Ri.Circo.Lo, Regione Lombardia coinvolge i territori facebook

Verso la Giornata nazionale di prevenzione dello Spreco Alimentare In Italia si celebra il 5 febbraio focalizzandosi sulla riduzione degli sprechi domestici e la sostenibilità entro il 2030 Segui il link per approfondire: avveniredicalabria.it/verso-la-giorn… #r x.com