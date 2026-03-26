Al Vinitaly, il Consorzio di Tutela dei Vini di Valtellina ha presentato la ViVa Lounge, uno spazio dedicato all’accoglienza di stampa, operatori del settore e ospiti. L’obiettivo è valorizzare l’identità di questa regione, famosa per i vini a base di Nebbiolo e per l’innovazione nel settore vinicolo. La partecipazione si inserisce nel quadro delle iniziative di promozione del territorio.

Il Consorzio di Tutela dei Vini di Valtellina rinnova la propria presenza a Vinitaly con alcune iniziative volte a valorizzare e a raccontare l’identità di quest’area con uno spazio dedicato all’accoglienza di stampa, operatori del settore e ospiti: la ViVa Lounge. Questo luogo d’incontro e approfondimento offrirà l’opportunità di degustare i vini del territorio e confrontarsi sui temi chiave di questa denominazione. All’interno della Lounge, sarà possibile esplorare le caratteristiche distintive del Nebbiolo di montagna e dialogare direttamente con le aziende, autentiche protagoniste della Valtellina. Una realtà dove il tempo rallenta e il vino diventa dialogo, esperienza. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

© Sondriotoday.it - Al Vinitaly il Consorzio di Tutela dei Vini di Valtellina racconta un territorio unico tra Nebbiolo e innovazione

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