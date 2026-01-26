Diga di Vetto Parma fa sistema per presentare le osservazioni al documento di fattibilità

La Diga di Vetto, a Parma, ha promosso un incontro operativo finalizzato a coordinare le osservazioni sul documento di fattibilità del progetto. L’obiettivo è creare un documento condiviso, da presentare entro il 29 gennaio, per garantire un processo partecipato e trasparente. L’iniziativa mira a favorire il confronto tra le parti coinvolte, contribuendo a definire in modo collaborativo le modalità di realizzazione dell’opera.

A Palazzo Giordani l’incontro promosso dalla Provincia con i comuni e gli enti coinvolti dalla realizzazione dell’invaso Un prezioso incontro, operativo, per coordinarsi, fare sistema ed arrivare poi ad un documento condiviso, da presentare entro il 29 gennaio, in merito al progetto di realizzazione della diga di Vetto. Ha avuto questo obiettivo la riunione – convocata a Palazzo Giordani dalla Provincia di Parma – per fare un punto della situazione dal “versante parmense” rispetto al percorso di dibattito pubblico della diga, giunto proprio in questi giorni alle sue battute finali. “L’incontro in Provincia – spiega il presidente Alessandro Fadda – si è tenuto a pochi giorni di distanza dalla precedente riunione di Sant’Ilario d’Enza che aveva coinvolto le province di Parma e Reggio ed i comuni parmensi e reggiani.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Dopo la presentazione del documento di fattibilità e l'inizio del dibattito pubblico, sono state ricevute sei osservazioni riguardanti il progetto della diga di Vetto.

Si è concluso questa mattina, a Sant’Ilario d’Enza, l’incontro tra Sindaci e Presidenti delle Province di Parma e Reggio Emilia, parte del Dibattito Pubblico sulla Diga di Vetto.

