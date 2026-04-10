Consorzio Colli Senesi | Il territorio in un calice

Il Consorzio Chianti Colli Senesi ha partecipato a un evento a Verona, presentando il proprio lavoro e la tradizione del territorio. Con una storia che affonda le radici in secoli di produzione vinicola, il consorzio si confronta con le esigenze di un mercato internazionale in rapido cambiamento. La partecipazione si è concentrata sulla promozione dei vini e sulla valorizzazione delle caratteristiche uniche delle colline senesi.

Il sipario si alza su Verona e il Consorzio Chianti Colli Senesi si presenta all’appuntamento con la consapevolezza di chi sa coniugare una storia millenaria con le sfide di un mercato globale in rapida evoluzione. In un contesto economico e geopolitico complesso, la denominazione senese punta tutto sull’identità e sulla qualità. Facciamo il punto con il presidente Cino Cinughi De Pazzi. Presidente, che bilancio traccia tra l’ultima edizione di Vinitaly e quella che sta per aprirsi? "Non ci nascondiamo, l’annata commerciale è stata complessa. Tuttavia guardando già al futuro prossimo sebbene le quantità siano inferiori rispetto al 2024, la qualità è nettamente superiore, e questo ci favorirà anche nello smaltimento delle scorte in cantina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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A soli 7 km da Montalcino, tra vigne, ulivi e campi di grano, un viale di cipressi secolari vi accompagna fino in cantina. Un luogo pensato per integrarsi con le colline senesi, fatto di pietra, archi e colori che rispettano la terra. Vi aspettiamo qui. Just 7 km fr - facebook.com facebook