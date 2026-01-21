Alta tensione alla cena di gala | Lagarde se ne va dopo le critiche del falco Usa Lutnick all’Europa

Durante una cena di gala, il segretario al Commercio degli Stati Uniti ha rivolto critiche all’Europa, provocando l’uscita di Christine Lagarde, presidente della BCE. L’evento ha attirato l’attenzione internazionale sui rapporti tra le due sponde dell’Atlantico e sulle tensioni economiche in atto. La vicenda evidenzia le differenze di vedute tra gli attori chiave e il clima di confronto più diretto nel contesto finanziario globale.

La presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde ha lasciato anzitempo una cena organizzata martedì sera a Davos a margine del World Economic Forum a Davos durante un intervento del segretario al Commercio statunitense Howard Lutnick. Come riportano il Wall Street Journal, Bloomberg, Reuters e il Financial Times, il brevissimo intervento di Lutnick (3 minuti), fortemente critico nei confronti dell'Europa, è stato accolto con ampie manifestazioni di dissenso da parte dei presenti e la stessa presidente della Bce è uscita anzitempo. Alla cena ha partecipato, tra gli altri, anche Larry Fink, numero uno del fondo Usa Blackrock e al tempo stesso co-Chair del Wef. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

