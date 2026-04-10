Conservatorio Mascagni domenica 12 aprile il quarto concerto della rassegna Pietro Nardini
Un dialogo tra epoche, linguaggi e scuole musicali attraverserà il quarto appuntamento della Rassegna "Pietro Nardini – i concerti della domenica", in programma domenica 12 aprile alle 11 nell'Auditorium "Cesare Chiti" del Conservatorio Statale di Musica "Pietro Mascagni" di Livorno.Protagonista. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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| | ° Il Conservatorio statale di Musica "Pietro Mascagni" di Livorno promuove la masterclass di flauto a cura del M° Walter Menichini. La masterclass si terrà Martedì 12 maggio con orario 9–17 nell’aul - facebook.com facebook