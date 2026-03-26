Domenica 29 marzo alle 11 si terrà il terzo concerto della XX edizione della rassegna

Il programma della mattinata mette al centro il dialogo tra istituzioni musicali toscane, con la partecipazione di allieve e allievi del Conservatorio Mascagni e del Conservatorio "Luigi Boccherini" di Lucca, realtà che, insieme al Mascagni, al Cherubini di Firenze e al Franci di Siena, fa parte della Federazione dei Conservatori Toscani. Una rete che riunisce le principali istituzioni di alta formazione musicale della regione e che promuove la collaborazione didattica, l'innovazione e progetti di respiro internazionale, tra cui l'Orchestra Toscana dei Conservatori. Ad animare il concerto di domenica sarà il duo di chitarre del... 🔗 Leggi su Livornotoday.it

© Livornotoday.it - Conservatorio Mascagni, domenica 29 marzo il terzo concerto della rassegna "Pietro Nardini"

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