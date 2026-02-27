Conference League | Fiorentina solo ai supplementari passano anche AZ e Crystal Palace

Nella notte di calcio europeo, la Fiorentina si è trovata sotto pressione fino ai supplementari, riuscendo comunque a conquistare la qualificazione. La partita si è rivelata più combattuta del previsto, con le altre squadre che hanno confermato la loro presenza nel torneo. La sfida ha regalato emozioni e colpi di scena, lasciando tutti con il fiato sospeso fino all’ultimo minuto.

Firenze 26 febbraio 2026 - Doveva essere una passeggiata nel parco l'affare qualificazione per la Fiorentina, è diventato un thriller degno di Hitchcock, ma alla fine è arrivato il lieto fine. La Viola perde contro la Jagiellonia, ma ai supplementari riesce a strappare il pass per gli ottavi di finale. Nelle gare delle 18:45 passano il turno anche Celje, Rijeka e Samsunspor; mentre nelle gare serali passano il turno AZ Alkmaar, Crystal Palace, Sigma Olomouc e Lech Poznan. L'esito degli spareggi di Conference League La Fiorentina scende in campo in maniera remissiva, l'obiettivo è di difendere i tre gol di vantaggio dell'andata, ma la gara del Franchi si complica in fretta.