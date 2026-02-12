Confcommercio incontra il sindaco di Coriano | consegnato il documento di proposte La città che cambia

Il presidente di Confcommercio Rimini, Giammaria Zanzini, e Andrea Baiocchi sono andati a incontrare il sindaco Gianluca Ugolini a Coriano. Hanno consegnato un documento con idee e proposte per migliorare la città. Durante l’incontro, hanno parlato di come affrontare le sfide del territorio e di progetti per il futuro. Ugolini ha ascoltato le proposte e ha promesso di valutarle attentamente. La discussione si è svolta in modo diretto e concreto, senza fronzoli.

Il documento, elaborato da Confcommercio provinciale come contributo concreto al dibattito e alle politiche di sviluppo urbano, nasce con l'obiettivo di offrire alle istituzioni una visione condivisa e una base di lavoro comune, capace di sostenere e rilanciare il commercio di vicinato, riconosciuto come presidio economico, sociale e identitario fondamentale. Nel corso dell'incontro sono stati approfonditi i contenuti del documento e le possibili sinergie tra amministrazione comunale e rappresentanze economiche, in un'ottica di collaborazione orientata allo sviluppo equilibrato e sostenibile del territorio.

