Truffa ai fondi europei | un arresto e 22 indagati coinvolti Centri di Assistenza Agricola salernitani

Un'operazione contro la truffa ai fondi europei ha portato all’arresto di un uomo e all’ispezione di 22 persone coinvolte, tra cui alcuni centri di assistenza agricola nella provincia di Salerno. I carabinieri del reparto per la tutela agroalimentare hanno perquisito diverse sedi tra Catania, Messina, Enna, Trapani e Siracusa. L’indagine si concentra su presunte frodi nel settore agricolo, con il sospetto che le aziende abbiano falsificato documenti per ottenere fondi pubblici. Le verifiche continuano per chiarire eventuali responsabilità.

L'inchiesta "Exodus" ricostruisce frodi sui contributi agricoli e coinvolge imprenditori e società fittizie in cinque province siciliane I carabinieri dei Reparti per la Tutela Agroalimentare di Salerno e Messina hanno eseguito, nelle province di Catania, Messina, Enna, Trapani e Siracusa, un'ordinanza emessa dall'Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Messina su richiesta della Procura Europea (EPPO- Ufficio dei Procuratori Europei delegati per la Sicilia, con sede a Palermo) che ha disposto 6 misure cautelari a carico di 6 imprenditori agricoli siciliani attinti, rispettivamente, da un arresto domiciliare con applicazione del braccialetto elettronico, un obbligo di dimora e 4 "divieti di esercitare attività di impresa che legittimano istanze di contributi comunitari o statali, ma anche uffici direttivi di persone giuridiche o delle imprese per un anno", oltre al sequestro preventivo di titoli e anche per equivalente, di altri beni o utilità di proprietà degli indagati, fino alla concorrenza di 361.