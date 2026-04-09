Concorso per il reclutamento di allievi Carabinieri le informazioni sulla prova scritta

Da avellinotoday.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato reso noto che, nell’ambito di un concorso pubblico per esami e titoli, sono state fornite le informazioni relative alla prova scritta destinata al reclutamento di tre allievi Carabinieri. La comunicazione riguarda le modalità di svolgimento dell’esame e i requisiti necessari per partecipare, con dettagli specifici sulla data, il luogo e le modalità di presentazione. La prova rappresenta una delle fasi principali del procedimento di selezione.

Si rende noto che, nell’ambito del concorso pubblico, per esami e titoli, finalizzato al reclutamento di 3.081 allievi Carabinieri in ferma quadriennale, la prova scritta di selezione, di cui all’articolo 8 del relativo bando, avrà luogo a decorrere dal 20 aprile 2026.Sedi e modalità di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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