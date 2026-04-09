Concorso per il reclutamento di allievi Carabinieri le informazioni sulla prova scritta

È stato reso noto che, nell’ambito di un concorso pubblico per esami e titoli, sono state fornite le informazioni relative alla prova scritta destinata al reclutamento di tre allievi Carabinieri. La comunicazione riguarda le modalità di svolgimento dell’esame e i requisiti necessari per partecipare, con dettagli specifici sulla data, il luogo e le modalità di presentazione. La prova rappresenta una delle fasi principali del procedimento di selezione.

Si rende noto che, nell’ambito del concorso pubblico, per esami e titoli, finalizzato al reclutamento di 3.081 allievi Carabinieri in ferma quadriennale, la prova scritta di selezione, di cui all’articolo 8 del relativo bando, avrà luogo a decorrere dal 20 aprile 2026.Sedi e modalità di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Carabinieri, al via il concorso per il reclutamento di 898 allievi marescialliGli aspiranti potranno presentare la domanda online fino al 19 marzo: l'opportunità è dedicata ai giovani tra i 17 e i 26 anni “Se vuoi metterti in... Al via il 146° concorso per il reclutamento di 3.081 Allievi CarabinieriTempo di lettura: 2 minutiL’Arma dei Carabinieri annuncia l’avvio delle procedure per il reclutamento di 3. Concorso per il reclutamento di 65 Allievi Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri 12.12.2025 Temi più discussi: Concorsi pubblici, tutti i bandi in scadenza ad aprile 2026; Dog, assegnazione sede per concorso 236 unità; Maxi reclutamento Forze Armate: si cercano 3.400 volontari. Requisiti, prove e come fare domanda; Concorsi in Sicilia, ecco bandi e selezioni di aprile 2026. Concorso ENEA 2026: 30 posti per diplomati, come fare domanda entro il 30 aprileConcorso ENEA 2026: 30 posti da Collaboratore di amministrazione per diplomati. Scopri requisiti, prove, materie e come fare domanda entro il 30 aprile 2026. leggioggi.it Maxi reclutamento Forze Armate: si cercano 3.400 volontari. Requisiti, prove e come fare domandaIl ministero della Difesa ha pubblicato il bando per 3.382 volontari in ferma triennale nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica militare. I test, chi ... repubblica.it Buongiorno, sapete come funziona la domanda per un concorso dove è stata prorogata la scadenza Nella maschera del pagamento dice che non è possibile effettuarlo in quanto è scaduto il termine ma nel conto alla rovescia risultano ancora 5 giorni - facebook.com facebook Investita e uccisa: «C’è concorso di colpa tra vittima e automobilista» x.com