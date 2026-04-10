Concorso per il reclutamento di 3.081 allievi Carabinieri in ferma quadriennale – Svolgimento della prova scritta di selezione

È stato annunciato che si terrà la prova scritta di selezione per un concorso pubblico volto a reclutare 3.081 allievi Carabinieri in ferma quadriennale. La procedura si inserisce in un percorso di assunzione che coinvolge esami e valutazioni di titoli. La data e le modalità di svolgimento della prova sono state comunicate ufficialmente, mentre i candidati stanno preparando le proprie domande.

Si rende noto che, nell’ambito del concorso pubblico, per esami e titoli, finalizzato al reclutamento di 3.081 allievi Carabinieri in ferma quadriennale, la prova scritta di selezione, di cui all’articolo 8 del relativo bando, avrà luogo a decorrere dal 20 aprile 2026. A partire indicativamente dal 10 aprile 2026, tutti i candidati partecipanti al concorso dovranno verificare la sede, la data e l’orario di presentazione alla citata prova, sul sito istituzionale www.carabinieri.it, accedendo alla pagina dedicata al concorso, cliccando su “prova scritta” e inserendo i dati richiesti riportati sulla domanda di partecipazione. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Concorso per il reclutamento di 3.081 allievi Carabinieri in ferma quadriennale – Svolgimento della prova scritta di selezione Concorso per il reclutamento di 3.081 allievi carabinieri in ferma quadriennaleNell’ambito del concorso pubblico per esami e titoli, finalizzato al reclutamento di 3. Concorso per il reclutamento di 3.081 allievi carabinieri in ferma quadriennale: prove anche a CataniaNell’ambito del concorso pubblico per esami e titoli, finalizzato al reclutamento di 3. Temi più discussi: Concorso per il reclutamento di 3.081allievi carabinieri in ferma quadriennale,svolgimento della prova scritta; Concorso per il reclutamento di 3.081 allievi Carabinieri in ferma quadriennale. Avviso per lo svolgimento della prova scritta di selezione.; Concorso per il reclutamento di 3.081 allievi Carabinieri in ferma quadriennale: svolgimento della prova scritta di selezione; Concorso per 3.081 allievi Carabinieri: fissata la data della prova scritta. Concorso dirigenti scolastici Trento, preselettiva il 16 aprile in due turni. Istruzioni per i candidatiLa procedura selettiva prenderà avvio con la prova preselettiva, articolata in due sessioni nella giornata di giovedì 16 aprile 2026 ... orizzontescuola.it Concorso Carabinieri, prova scritta dal 20 aprile 2026: tutte le informazioni per i candidatiProsegue l’iter del concorso pubblico per il reclutamento di 3.081 allievi Carabinieri in ferma quadriennale. È stata infatti comunicata la data di avvio ... zon.it Avviso ANM " " 09/04/2026 ANM informa che domenica 12 Aprile, dalle ore 07:00 alle 11:30, per lo svolgimento della manifestazione "W - facebook.com facebook ROMA PALAZZO BARBERINI #MILANOCORTINA2026 INCONTRO CON ATLETI OLIMPICI E PARALIMPICI Oggi con il Ministro della Difesa @GuidoCrosetto per il saluto agli atleti della XXVa edizione dei Giochi Olimpici e della XIVa edizione dei Gioch x.com