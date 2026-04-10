Concorso per il reclutamento di 3.081 allievi Carabinieri in ferma quadriennale – Svolgimento della prova scritta di selezione

Da ilsipontino.net 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato annunciato che si terrà la prova scritta di selezione per un concorso pubblico volto a reclutare 3.081 allievi Carabinieri in ferma quadriennale. La procedura si inserisce in un percorso di assunzione che coinvolge esami e valutazioni di titoli. La data e le modalità di svolgimento della prova sono state comunicate ufficialmente, mentre i candidati stanno preparando le proprie domande.

Si rende noto che, nell’ambito del concorso pubblico, per esami e titoli, finalizzato al reclutamento di 3.081 allievi Carabinieri in ferma quadriennale, la prova scritta di selezione, di cui all’articolo 8 del relativo bando, avrà luogo a decorrere dal 20 aprile 2026. A partire indicativamente dal 10 aprile 2026, tutti i candidati partecipanti al concorso dovranno verificare la sede, la data e l’orario di presentazione alla citata prova, sul sito istituzionale www.carabinieri.it, accedendo alla pagina dedicata al concorso, cliccando su “prova scritta” e inserendo i dati richiesti riportati sulla domanda di partecipazione. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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Concorso per il reclutamento di 3.081 allievi carabinieri in ferma quadriennaleNell’ambito del concorso pubblico per esami e titoli, finalizzato al reclutamento di 3.

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