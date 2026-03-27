Una iniziativa di scambio lavorativo coinvolge le Camere di commercio di Cosenza e Bolzano, con l’obiettivo di favorire la collaborazione tra le due realtà. L’accordo è stato annunciato attraverso un comunicato ufficiale e vede la partecipazione di entrambe le istituzioni, che hanno avviato un progetto di rotazione professionale tra i loro uffici. L’operazione mira a condividere competenze e metodologie di lavoro tra i rispettivi staff.

Ideato dalla Camera di commercio di Cosenza e promosso in collaborazione con l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN), il progetto “Al posto tuo” è stato caratterizzato da una fase pilota nel marzo del 2024, che prevedeva scambi interni alla Camera di commercio di Cosenza in ambiti operativi diversi. A distanza di due anni esatti è iniziata la fase successiva, basata su uno scambio esterno tra Camere di commercio, ossia tra dipendenti operanti nello stesso ambito. Protagonisti di questo ambizioso programma sono stati due dipendenti dell'ufficio comunicazione della Lo scambio ha preso avvio con la visita della collega di Bolzano a Cosenza. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: “Al posto tuo”: scambio lavorativo tra la Camera di commercio di Cosenza e quella di Bolzano

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