Primi ripensamenti di Trump sui dazi pagati dai suoi elettori | Allenterà quelli su acciaio e alluminio

Primi ripensamenti di Donald Trump sui dazi, che avrebbe deciso di allentarli su acciaio e alluminio, pagati in parte dagli stessi suoi elettori. Secondo il Financial Times, l’amministrazione sta valutando un allentamento selettivo dei dazi, che erano stati introdotti lo scorso agosto con aliquote fino al 50% e colpivano anche prodotti come elettrodomestici e beni per la casa realizzati con questi metalli.

L'amministrazione Trump, secondo il Financial Times, sta valutando un allentamento selettivo dei dazi su acciaio e alluminio introdotti la scorsa estate, che arrivano fino al 50% e si estendono anche ai prodotti realizzati con questi metalli, come elettrodomestici e beni per la casa. La scelta è maturata perché al Dipartimento del Commercio e dell'Ufficio del Rappresentante al Commercio è emersa la convinzione che le tariffe stiano alimentando l'aumento dei prezzi per i consumatori americani. Uno studio della Fed di New York è arrivato alla conclusione che nel 2025 sono stati le aziende e i consumatori statunitensi a pagare quasi il 90% del costo legato alle tariffe.