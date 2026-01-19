Cava de’ Tirreni al via la sesta edizione de ‘Il Viaggio delle Idee

A Cava de’ Tirreni prende il via la sesta edizione de “Il Viaggio delle Idee”, un evento culturale promosso da Ulisse online in collaborazione con gli istituti scolastici locali. L’iniziativa, rivolta agli studenti delle scuole superiori “De Filippis–Galdi”, “Della Corte–Vanvitelli” e “Genoino”, rappresenta un’occasione di confronto e crescita culturale per la comunità.

Tempo di lettura: 2 minuti Al via questa settimana la sesta edizione de IL VIAGGIO DELLE IDEE, iniziativa culturale organizzata da Ulisse on line, con il partenariato degli Istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado “De Filippis–Galdi”, “Della Corte–Vanvitelli” e Liceo Scientifico “Genoino” di Cava de’ Tirreni. Sei gli appuntamenti di questa edizione che, come di consueto, si terranno con inizio alle ore 10,30 presso uno degli Istituti di Istruzione Superiore cavesi. Il primo appuntamento della sesta edizione si terrà il prossimo giovedì 22 gennaio, presso l’Aula Magna del Liceo Scientifico “Genoino”, e avrà come protagonista il Sindaco di Bacoli (NA) Josi Gerardo Della Ragione sul tema Amministrare un Comune del Mezzogiorno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

A Cava de’ Tirreni, sabato 10 gennaio, il Convento-Santuario di San Francesco e Sant’Antonio ospiterà il Festival delle Zampogne, evento dedicato alla musica tradizionale. L’iniziativa propone un'occasione per ascoltare le melodie pastorali e riscoprire le radici culturali locali, offrendo un momento di ascolto e valorizzazione delle tradizioni popolari.

