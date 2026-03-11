Mozione dai consiglieri di Fratelli d’Italia e Forza Italia per le edicole | Sono presìdi di informazione e comunità sosteniamole anche a Vasto

A Vasto, i consiglieri di Fratelli d’Italia e Forza Italia hanno presentato una mozione per le edicole, definendole presìdi di informazione e comunità. La proposta mira a sostenere queste attività, che vengono considerate più di semplici negozi. La mozione si concentra sulla loro importanza locale senza approfondire cause o motivazioni specifiche.

Una mozione salva edicole è stata presentata a Vasto dai consiglieri di Fratelli d’Italia e Forza Italia: «Le edicole non sono soltanto attività commerciali. Sono luoghi di incontro, punti di riferimento nei quartieri, presìdi di informazione e di vita quotidiana che da sempre accompagnano le nostre comunit». «Negli ultimi anni – dichiarano i consiglieri – il settore della distribuzione della stampa sta attraversando una crisi profonda. In tutta Italia chiudono edicole storiche che per decenni hanno rappresentato un presidio di informazione e socialità nei quartieri. Difendere le edicole significa difendere il pluralismo dell’informazione e una parte importante della vita delle nostre città». 🔗 Leggi su Chietitoday.it

