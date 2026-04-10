Dopo il rinnovo di contratto del tecnico della Juventus, un dirigente ha espresso soddisfazione per l’accordo raggiunto. Ha affermato che i valori rappresentati dall’allenatore sono in linea con l’identità della squadra e ha commentato positivamente la firma, senza aggiungere dettagli o commenti personali. La notizia riguarda l’accordo tra il club e il tecnico, annunciato ufficialmente nelle ultime ore.

di Francesco Spagnolo Comolli ha commentato il rinnovo di Spalletti esprimendo la sua soddisfazione per la firma del tecnico della Juventus. Ecco cosa ha detto. Subito dopo il rinnovo di Luciano Spalletti, Comolli, ad della Juventus, ha commentato la firma del tecnico bianconero. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO PAROLE – « Siamo molto lieti di aver esteso il contratto di Luciano per altre due stagioni. Da quando Luciano si è unito alla nostra grande famiglia juventina, ha avuto subito un impatto molto positivo sui nostri giocatori, su tutto il Club e sull’intera comunità bianconera: è stato subito chiaro a tutti che Luciano fosse la persona giusta per guidare la squadra in un percorso di crescita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Comolli dopo il rinnovo di Spalletti: «Siamo molto contenti della firma. I suoi valori rappresentano la nostra identità»

Rinnovo Spalletti, ci siamo! Ecco data della firma e tutti i dettagli. Servirà a convincere questi due parametri zerodi Redazione JuventusNews24Rinnovo Spalletti, ci siamo! Ecco data della firma e tutti i dettagli.

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