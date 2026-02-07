Comolli dopo il rinnovo di Yildiz | È un campione vero una stella del calcio È un giovane uomo cresciuto coi valori bianconeri

Comolli, l’amministratore delegato della Juventus, ha commentato il rinnovo di Yildiz fino al 2030. Ha definito il giocatore “un campione vero, una stella del calcio” e ha sottolineato come sia un giovane cresciuto con i valori della Juve. Dopo l’accordo, si continua a lavorare per rafforzare la squadra con giovani di talento.

