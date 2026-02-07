Comolli dopo il rinnovo di Yildiz | È un campione vero una stella del calcio È un giovane uomo cresciuto coi valori bianconeri

Comolli, l’amministratore delegato della Juventus, ha commentato il rinnovo di Yildiz fino al 2030. Ha definito il giocatore “un campione vero, una stella del calcio” e ha sottolineato come sia un giovane cresciuto con i valori della Juve. Dopo l’accordo, si continua a lavorare per rafforzare la squadra con giovani di talento.

Juve, Comolli annuncia il rinnovo di Yildiz: «È un leader vero»

La Juventus ha rinnovato il contratto di Kenan Yildiz fino al 2030.

Comolli: "Yildiz è una stella, non sarà l'unico passo per riportare la Juve al successo"

Comolli si è presentato in sala stampa con Yildiz al suo fianco, dopo aver firmato il nuovo contratto con la Juventus.

Comolli insieme a Yildiz: la frase sul futuro Juve. E Kenan incalza, Da quando sono qui...Rinnovo Yildiz, Comolli: Primo passo per riportare la Juve dove merita Il primo a prendere la parola è stato Comolli, che ha sottolineato l'importanza di Yildiz per la squadra e il progetto: Vi chi ... tuttosport.com

comolli dopo il rinnovoYildiz rinnova con la Juve fino al 2030, gesto a sorpresa di Comolli: Oggi è troppo importanteUfficiale il rinnovo di Yildiz con la Juventus fino al 2030. L'annuncio a sorpresa di Comolli che parla in italiano per la prima volta e poi si scusa con ... fanpage.it

