Rinnovo Spalletti ci siamo! Ecco data della firma e tutti i dettagli Servirà a convincere questi due parametri zero

Il rinnovo di Spalletti è ormai vicino, con la firma prevista per una data stabilita. La trattativa riguarda soprattutto due parametri salariali che devono essere ancora definiti. La notizia è stata comunicata dalla redazione di JuventusNews24, che ha fornito dettagli sui tempi e le condizioni dell’accordo. La scelta della data della firma rappresenta un passo importante per completare l’accordo tra le parti.

Rinnovo Spalletti, ci siamo! Ecco data della firma e tutti i dettagli. Sarà funzionale a convincere questi due parametri zero. Il matrimonio sportivo tra la Juventus e Luciano Spalletti è ormai formalmente destinato a continuare con grande e vicendevole soddisfazione. Durante la sosta, il club bianconero e l’esperto allenatore hanno rifinito i dettagli di un accordo già ampiamente imbastito nelle settimane precedenti. Secondo La Gazzetta dello Sport, la Continassa è iniziato il conto alla rovescia decisivo per la tanto attesa firma sul contratto che legherà saldamente il tecnico al nuovo progetto fino all’anno 2028. Le cifre dell’intesa prevedono uno stipendio netto compreso tra i 5 e i 6 milioni, comprensivi di sostanziosi bonus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Rinnovo Spalletti, spunta la data della firma e i dettagli dell’accordo: gli aggiornamenti sul prolungamento del tecnico della Juvedi Redazione JuventusNews24Rinnovo Spalletti, il tecnico potrebbe prolungare il contratto già prima di Pasqua.

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