Comolli commenta il rinnovo di Spalletti con la Juventus | È la persona giusta per guidare la squadra in un percorso di crescita I suoi valori rappresentano la nostra identità

Dopo che la Juventus ha annunciato il rinnovo contrattuale di Luciano Spalletti fino al 2028, Damien Comolli, amministratore delegato del club, ha commentato la scelta. Nel suo intervento, Comolli ha definito Spalletti come la persona più adatta a guidare la squadra in questa fase, sottolineando che i suoi valori si allineano con l’identità del club. La notizia è stata comunicata ufficialmente attraverso un comunicato del club.

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