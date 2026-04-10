Commissione d' accesso a Gioia Tauro la sindaca | Sono serena perché ho agito nella legalità

Oggi al Comune di Gioia Tauro è arrivata una commissione d'accesso su richiesta della prefettura di Reggio Calabria. La sindaca ha dichiarato di sentirsi serena perché ha agito nel rispetto della legge. La commissione ha preso possesso dei locali comunali per svolgere le proprie verifiche. L’insediamento si è svolto senza tensioni e in presenza delle autorità competenti. La presenza della commissione durerà alcuni giorni, secondo quanto comunicato.

Si è insediata oggi al Comune di Gioia Tauro la commissione d'accesso su richiesta della prefettura di Reggio Calabria.A dare quella che definisce “una notizia molto brutta per la nostra città” è stata la sindaca Simona Scarcella con un video di avviso ai cittadini. Nel rivolgersi ai gioiesi, la. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Gioia Tauro candidata ufficiale a Capitale italiana del mare 2026, l'annuncio della sindacaScarcella: "È un’occasione per valorizzare il patrimonio marittimo e umano rafforzando il legame tra porto, cultura e territorio, uno sguardo aperto... Emergency, persiste lo sfruttamento nella piana di Gioia Tauro – FOTOLa situazione dei braccianti agricoli nella piana di Gioia Tauro, in Calabria, continua a rappresentare una ferita aperta nel tessuto sociale ed... Temi più discussi: Sequestrati beni per un milione a un narcotrafficante romano al 41 bis; DiscoverEU 2026: 40.000 pass gratuiti per giovani per esplorare l’Europa in treno; GIOIA TAURO: LA CITTA’ DOVE LO SPORT E’ NEGATO; ANCI Calabria | Insediata la Commissione per Autonomie Locali e Riforme Istituzionali. Gioia Tauro, al Comune arriva la Commissione d’accesso. Il sindaco Scarcella: «Agito sempre nella legalità, sono serena» – VIDEOL'annuncio sui social del primo cittadino: «Notizia molto brutta per la città. Abbiamo fatto solo il bene della città» ... corrieredellacalabria.it Commissione d'accesso a Gioia Tauro, sindaca Scarcella 'siamo sereni'Il prefetto di Reggio Calabria Clara Vaccaro ha disposto la commissione d'accesso al Comune di Gioia Tauro per verificare la regolarità degli atti amministrativi. (ANSA) ... ansa.it Investimento da circa 2,9 miliardi di euro, in parte finanziato con fondi Pnrr. L’opera strategica punta a migliorare collegamenti e traffico merci verso Gioia Tauro - facebook.com facebook