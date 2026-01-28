Gioia Tauro candidata ufficiale a Capitale italiana del mare 2026 l' annuncio della sindaca

La sindaca di Gioia Tauro ha annunciato ufficialmente che la città si candida a diventare la Capitale italiana del mare 2026. È una mossa che punta a valorizzare il porto e le risorse marittime, elementi chiave per lo sviluppo locale. La candidatura è stata presentata in un momento in cui il Comune guarda con ottimismo al futuro e alle possibilità di crescita. Ora si aspetta il pronunciamento ufficiale, ma intanto la città si prepara a mettere in mostra le sue potenzialità sul fronte marittimo.

Scarcella: "È un'occasione per valorizzare il patrimonio marittimo e umano rafforzando il legame tra porto, cultura e territorio, uno sguardo aperto sul futuro con il mare come orizzonte comune" Gioia Tauro compie un passo deciso verso il futuro e lo fa partendo dalla sua risorsa più preziosa: il mare. È ufficiale, infatti, la candidatura della città a Capitale italiana del mare 2026, un riconoscimento che mira a valorizzare i territori costieri capaci di coniugare sviluppo sostenibile, identità culturale e visione strategica.L'annuncio attraverso un post del Comune. La candidatura sarà presentata lunedì 2 febbraio 2026 alle ore 11.

