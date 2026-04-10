Il Comitato Amici del Palio organizza ogni anno un banchetto che si svolge nel quartiere Leocorno, coinvolgendo le diciassette contrade della città. Questa tradizione si ripete ormai da diversi anni e rappresenta un momento di incontro tra le diverse comunità. Oltre alla convivialità, il comitato presenta anche alcuni progetti in programma per il futuro legati alle iniziative contradaiole.

Nel calendario contradaiolo è ormai un appuntamento ricorrente da molti anni: il banchetto del Comitato Amici del Palio, ospitato a turno dalle diciassette consorelle. Per questo 2026 i "contradaioli di accesa passione" si ritrovano questa sera nella società Cavallino della Contrada del Leocorno. Metà mandato per la Giunta Esecutiva che ha tre anni a disposizione per lavorare, dal 2025 al 2027, per il comune interesse. Ne parliamo con il Presidente Giovanni Sportoletti, anche lui al suo primo mandato, facendo il punto sui lavori in corso: "C’è innanzitutto il significativo portare avanti i progetti delle precedenti gestioni – dice... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Comitato Amici del Palio. Banchetto nel Leocorno e i progetti per il futuro

Il comitato costituente di Futuro Nazionale Parma apre il tesseramento: banchetto sabato 7 marzo in via mazziniDopo il grande successo dell’iniziativa di sabato scorso, che ha visto una partecipazione superiore alle aspettative e un forte interesse da parte...

Il futuro dello stadio della Vittoria: i progetti per il ritorno del calcio nel campo amato dai baresiÈ stato per 56 anni il tempio del calcio barese, in seguito ha affrontato una lunga fase di declino.