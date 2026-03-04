Il comitato costituente di Futuro Nazionale Parma apre il tesseramento | banchetto sabato 7 marzo in via mazzini

Il comitato costituente di Futuro Nazionale Parma ha annunciato l’apertura del tesseramento per il 2024. In concomitanza, sabato 7 marzo si terrà un banchetto in via Mazzini, dove i cittadini potranno iscriversi e ricevere informazioni. L’iniziativa segue un primo evento che ha riscosso un alto livello di partecipazione e interesse.

Dopo il grande successo dell’iniziativa di sabato scorso, che ha visto una partecipazione superiore alle aspettative e un forte interesse da parte dei cittadini, il comitato costituente di Futuro Nazionale Parma 001 annuncia l’apertura ufficiale del tesseramento per l’anno in corso.Per favorire l’incontro con tutti coloro che desiderano aderire al progetto, conoscere le attività del movimento o approfondirne i valori fondativi, sarà allestito un banchetto informativo sabato 7 marzo, dalle ore 16:30 alle 19:00, in via Mazzini 10C.Durante il pomeriggio i volontari e i referenti del comitato saranno a disposizione per fornire materiali informativi, illustrare le prossime iniziative sul territorio e raccogliere eventuali proposte da parte dei cittadini interessati a contribuire alla crescita del movimento. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

